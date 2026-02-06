Стали известны шокирующие подробности происшествия в омской школе

Ученики связывают инцидент с буллингом.

omskinform.ru

Стали известны новые детали в инциденте с учеником, выпавшим с третьего этажа школы № 86. Как сообщила одна из учащихся «Омск-информу», мальчик учился в восьмом классе и подвергался травле.

– Его постоянно буллили. Он такой, тихий парень. Ну, самый обыкновенный. Ни с кем не общается почти, – поделилась девочка.

Школьница добавила, что в классе было открыто окно, а во время случившегося учительница находилась в каморке. По одной из версий учеников, подросток мог присесть спиной к окну, чтобы проветриться. Однако второй причиной инцидента могла стать травля со стороны сверстников.

– Либо он сел спиной, чтобы проветриться, либо все-таки из-за буллинга вышел. Он был без сознания, крови много было, – подчеркнула школьница.

Напомним, в данный момент на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.