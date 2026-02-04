Омск-Информ
Спорт

«Как удав»: капитан «Авангарда» Шарипзянов раскрыл секрет Окулова

Секретом оказалось удивительное спокойствие.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов в интервью sport24 рассказал секрет нападающего Константина Окулова. В этом сезоне форвард стал первым игроком клуба, набравшим 40 очков.

0 Он спокоен как удав! Костя вроде не самый крупный игрок, но борьбу не проигрывает. Знает, как делать грязную работу, прошел хорошую школу Никитина. Его спокойствие зачастую удивляет. Окулов хорошо распоряжается шайбой, ищет свободный лед, – рассказал Шарипзянов.

Он также отметил, что получает удовольствие от игры с Окуловым и хорошо общается с ним вне льда.

Отметим, что ранее Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата. Рекорд он установил в матче с «Трактором» 18 января.

