·Спорт

Форвард «Авангарда» Окулов первым в команде преодолел рубеж в 40 очков

В прошедшем матче нападающий оформил ассистентский дубль.

Нападающий омского «Авангарда» Константин Окулов установил личный рекорд в домашнем матче против «Нефтехимика». Вчерашняя встреча на «G-Drive Арене» завершилась победой «ястребов» в овертайме со счетом 4:3.

Благодаря оформленному ассистентскому дублю форвард стал первым игроком «Авангарда» в нынешнем чемпионате, достигшим отметки в 40 набранных очков. Сейчас на его счету 14 шайб и 26 передач в 36 проведенных встречах. В общем списке лучших бомбардиров лиги Окулов занимает четвертую строчку.

Отметим, что в топ-10 лучших бомбардиров входят еще два игрока омского клуба: Эндрю Потуральски и Дамир Шарипзянов. У каждого из них по 35 очков.

