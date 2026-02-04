Пилота, посадившего самолет в поле, готовы взять на работу в Азию

Сейчас он работает курьером и обеспечивает мать.

Уральские авиалинии

Пилоту, посадившему в поле самолет, предложили новую работу. Как сообщает Mash, после подачи иска о компенсации убытков на сумму 119 млн рублей и ограничений на полеты Сергея Белова пригласили работать в азиатской авиакомпании.

Авиакомпания выразила желание видеть его на должности пилота пассажирского Airbus в странах Юго-Восточной Азии, высоко оценив его профессионализм и умение справляться с экстремальными ситуациями.

Несмотря на предложение, Белов выразил сомнения, надеясь продолжить карьеру в России. Он подчеркнул, что предпочитает оставаться на родине, но готов рассмотреть переезд, если проблема с трудоустройством не решится. Напомним, что сейчас Белов работает курьером. Его главная задача – обеспечить финансовую поддержку матери-инвалиду, которую он намерен перевести с собой в случае переезда.

Напомним, что инцидент произошел 12 сентября 2023 года, когда самолет Airbus A320 под командованием Белова совершил экстренную посадку в пшеничное поле в Новосибирской области. Благодаря действиям пилота никто из 167 пассажиров не пострадал.

Спустя два года, в сентябре 2025 года, против Белова возбудили уголовное дело, несмотря на отсутствие жалоб со стороны пассажиров и самой авиакомпании «Уральские авиалинии». В результате аварийной посадки Белову предъявили счет на выплату компенсации в размере 119 млн рублей. Однако суд отклонил иск, признав недостаточным доказательную базу и порекомендовав повторное рассмотрение дела с обязательным переводом некоторых документов на русский язык.

Позиция руководства «Уральские авиалиний» однозначна: к Сергею Белову претензий нет, в том числе и финансовых. Ранее страховая компания компенсировала убытки компании за утраченный самолет в размере около 1 млрд рублей.