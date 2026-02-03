Исправную омскую ТЭЦ починят за федеральные деньги

Она вошла во всероссийскую программу обновления ТЭС.

Фото: Пресс-служба АО «ТГК-11»

Министерство энергетики России утвердило проекты модернизации тепловых электростанций, подлежащих реализации в 2029–2031 годах. Среди одобренных находится инициатива акционерного общества «ТГК-11» по реконструкции турбины на омской ТЭЦ-4, сообщили в пресс-службе ТГК-11.

Программа обновления оборудования призвана обеспечить надежность электроснабжения населения и промышленности региона, а также повысить эффективность эксплуатации станции и снижение потребления топлива. Мощность модернизированного агрегата составит 50 МВт.

– Повышение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли, – отметил технический директор ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.

Объем вложений в обновление инфраструктуры оценивается в 3 млрд рублей. Начало поставок энергии запланировано на 2029 год.

Этот проект становится пятым, реализованным предприятием «ТГК-11» в рамках программы обновления. До этого организация успешно завершила реконструкцию двух агрегатов на ТЭЦ-4, а сейчас ведутся аналогичные работы еще на двух агрегатах, завершение которых ожидается в этом году.

Отметим, что регулярные проблемы случаются на другой омской теплоэлектроцентрали. Только за этот отопительный сезон котлы ТЭЦ-5 выходили из строя минимум два раза: в октябре и январе. Помимо этого, ТГК-11 тратит сотни миллионов на обновление других устаревших узлов станции.