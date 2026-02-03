Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Исправную омскую ТЭЦ починят за федеральные деньги

Она вошла во всероссийскую программу обновления ТЭС.

Министерство энергетики России утвердило проекты модернизации тепловых электростанций, подлежащих реализации в 2029–2031 годах. Среди одобренных находится инициатива акционерного общества «ТГК-11» по реконструкции турбины на омской ТЭЦ-4, сообщили в пресс-службе ТГК-11.

Программа обновления оборудования призвана обеспечить надежность электроснабжения населения и промышленности региона, а также повысить эффективность эксплуатации станции и снижение потребления топлива. Мощность модернизированного агрегата составит 50 МВт.

– Повышение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли, – отметил технический директор ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.

Объем вложений в обновление инфраструктуры оценивается в 3 млрд рублей. Начало поставок энергии запланировано на 2029 год.

Этот проект становится пятым, реализованным предприятием «ТГК-11» в рамках программы обновления. До этого организация успешно завершила реконструкцию двух агрегатов на ТЭЦ-4, а сейчас ведутся аналогичные работы еще на двух агрегатах, завершение которых ожидается в этом году.

Отметим, что регулярные проблемы случаются на другой омской теплоэлектроцентрали. Только за этот отопительный сезон котлы ТЭЦ-5 выходили из строя минимум два раза: в октябре и январе. Помимо этого, ТГК-11 тратит сотни миллионов на обновление других устаревших узлов станции.

·Общество

Исправную омскую ТЭЦ починят за федеральные деньги

Она вошла во всероссийскую программу обновления ТЭС.

Министерство энергетики России утвердило проекты модернизации тепловых электростанций, подлежащих реализации в 2029–2031 годах. Среди одобренных находится инициатива акционерного общества «ТГК-11» по реконструкции турбины на омской ТЭЦ-4, сообщили в пресс-службе ТГК-11.

Программа обновления оборудования призвана обеспечить надежность электроснабжения населения и промышленности региона, а также повысить эффективность эксплуатации станции и снижение потребления топлива. Мощность модернизированного агрегата составит 50 МВт.

– Повышение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли, – отметил технический директор ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.

Объем вложений в обновление инфраструктуры оценивается в 3 млрд рублей. Начало поставок энергии запланировано на 2029 год.

Этот проект становится пятым, реализованным предприятием «ТГК-11» в рамках программы обновления. До этого организация успешно завершила реконструкцию двух агрегатов на ТЭЦ-4, а сейчас ведутся аналогичные работы еще на двух агрегатах, завершение которых ожидается в этом году.

Отметим, что регулярные проблемы случаются на другой омской теплоэлектроцентрали. Только за этот отопительный сезон котлы ТЭЦ-5 выходили из строя минимум два раза: в октябре и январе. Помимо этого, ТГК-11 тратит сотни миллионов на обновление других устаревших узлов станции.