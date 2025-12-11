В ТГК-11 нашли полмиллиарда на ремонт неисправной котельной ТЭЦ-5

ТГК-11 ищет подрядчика для капитального ремонта оборудования котельного цеха.

Фото: t.me/HocenkoVP

ТГК-11 объявила аукцион на проведение капитального ремонта оборудования котельного цеха ТЭЦ-5. Начальная стоимость контракта составляет 490 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Ремонт будет направлен на обеспечение бесперебойной работы и увеличение срока эксплуатации котельного цеха. Согласно документам, подрядчику предстоит отремонтировать энергетические котлы, восстановить тепловую изоляцию, а также заменить трубы и горелочные устройства.

Все работы должны быть завершены до конца 2026 года. Подать заявку на участие в аукционе потенциальные подрядчики могут до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что ТГК-11 ищет подрядчика на ремонт трубопроводов и запорной арматуры для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. В 2023 году из-за выхода из строя котлов на этих теплоцентралях полгорода осталось без отопления.