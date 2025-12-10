Омские ТЭЦ готовят к масштабному ремонту почти за 100 миллионов

Ремонт оборудования продлится с марта по декабрь следующего года

omskinform.ru

Компания «ТГК-11» объявила конкурс на выбор подрядчика для ремонта оборудования на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Согласно данным «Ростендера», стартовая стоимость контракта составляет 91,2 млн рублей.

На объектах теплосети предстоит масштабное обновление: специалисты приведут в порядок трубопроводы, по которым проходит пар и горячая вода с температурой выше 115 градусов, а также заменят изношенную запорную арматуру.

Прием заявок от подрядчиков продлится до 25 декабря, а контракт планируется заключить 20 февраля 2026 года. Через десять дней после подписания компания приступит к работам на станциях, то есть ремонт стартует уже после окончания зимнего периода.

Ремонт оборудования на ТЭЦ рассчитан на период с марта по декабрь 2026 года, при этом завершить все работы необходимо не позднее 31 декабря.

Напомним, что ранее АО «ТГК-11» искали подрядчиков для ремонта железнодорожных путей на трех своих теплоэлектростанциях.