Железнодорожные пути на омских ТЭЦ обновят за сотню миллионов

Работы должны быть завершены к концу 2026 года.

АО «ТГК-11» объявило тендер на поиск подрядчиков для ремонта железнодорожных путей на трех своих теплоэлектростанциях – ТЭЦ‑3, ТЭЦ‑4 и ТЭЦ‑5. Согласно информации на портале «Ростендер», начальная максимальная стоимость контракта составляет 102,6 миллиона рублей.

Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит заменить рельсы и шпалы на участках около ТЭЦ, провести ремонт основания железнодорожного пути и частично обновить стрелочные переводы. Старые шпалы подлежат утилизации.

Документы от потенциальных участников принимаются до 17 ноября, а результаты конкурса планируется подвести 26 января. В торгах могут участвовать исключительно представители малого и среднего бизнеса. Все работы подрядчик обязан завершить с момента заключения контракта и не позднее 31 декабря 2026 года.