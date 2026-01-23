На омской ТЭЦ-5 посреди холодов сломался котлоагрегат

Тепловики предупредили о временном снижении параметров теплосети.

Фото: t.me/HocenkoVP

Одна из котлов установок на омской ТЭЦ-5 вышла из строя, в связи с чем АО «ТГК-11» уведомило омичей о вероятном кратковременном падении качества теплоснабжения.

– В связи с нарушением технологического процесса на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети, – рассказали в «ТГК-11»

Сотрудники предприятия переведены на круглосуточный рабочий режим для скорейшего устранения поломки и постоянного мониторинга системы.

Напомним, что сегодняшней ночью температура упадет до –41 °C. В выходные в регионе должно потеплеть.