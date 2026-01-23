Омск сковали сильнейшие морозы

По северу области похолодает до –41 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 23 января, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –26...–31 °C, по югу –21°C.

Ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Местами ожидается изморозь, на дорогах – снежный накат. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ближе к ночи морозы усилятся, местами продолжит идти слабый снег. Столбик термометра опустится до –30...–35 °C, по северу похолодает до –36...–41 °C. Скорость северо-восточного ветра составит 3–8 м/с. На дорогах сохранится снежный накат. Атмосферное давление существенно не изменится.