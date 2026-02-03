В Омске окончательно закрыли контракт по реконструкции бульвара Архитекторов

Статус контракта сменился на «Исполнение завершено».

Один из крупнейших дорожных проектов Левобережья – реконструкция бульвара Архитекторов – перешел в статус «Исполнение завершено». Согласно данным портала Госзакупок, соответствующая запись была внесена 29 января 2026 года. С этого момента объект официально передан на баланс мэрии Омска.

Контракт с подрядчиком ООО «Стройтраст» был заключен еще в ноябре 2022 года. За это время на участке от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской была построена современная шестиполосная магистраль протяженностью около 4 километров. Проект также включал устройство новой контактной троллейбусной сети. Стоимость реконструкции выросла за время проведения работ с 1,8 до 2,2 млрд рублей.

Несмотря на то, что фактически движение по обновленному бульвару открыли еще 31 июля 2025 года, закрытие контракта произошло на месяц позже. Крайним сроком стояло 31 декабря 2025 года.

Отметим, что 29 января на подрядчика также был наложен штраф в категории «Ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта». Сумма взыскания не указывается. Ранее сообщалось, что «Стройтрасту» придется заплатить 12,6 млн рублей за задержку сдачи объекта.