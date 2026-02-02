В новом округе Омской области появился первый официальный руководитель

В минувшую субботу, 31 января, стали известны итоги выборов первого главы нового Русско-Полянского муниципального округа Омской области.
– В Русской Поляне в помещении администрации прошла инаугурация вновь избранного первого главы муниципального округа Евгения Мурашова, – сообщили в местной газете «Голос целины».
На церемонии присутствовали полномочный представитель губернатора Омской области Дмитрий Бобров, депутат Законодательного собрания региона Владимир Пушкарев, министр здравоохранения Дмитрий Маркелов и председатель Совета района Марина Канарейкина.
Фактически Мурашов начал руководить муниципальным образованием еще в октябре 2024 года в статусе временно исполняющего обязанности, а с начала декабря – уже как избранный глава.
Русско-Полянский район был преобразован в муниципальный округ в июне прошлого года. В октябре объявили прием кандидатур на должность главы по новой процедуре, предусматривающей первичное рассмотрение губернатором Омской области. Сведения о соперниках уроженца ЯНАО Мурашова на пост главы не публиковались.