«Соперник почти почувствовал жизнь»: Буше прокомментировал победу над «Динамо»

Тренер отметил, что третий отрезок стал решающим для победы «Авангарда».

Сегодня, 1 февраля, омский «Авангард» одержал уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 4:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше отметил, что встреча, по его мнению, разделилась на три разных игровых отрезка.

- По моему мнению, сегодня мы увидели три разных встречи в рамках одного матча. Мне понравилось то, как мы действовали в третьем периоде. Мы блокировали броски, не давали противнику создавать много моментов, не теряли шайбу, мы именно боролись для того, чтобы довести этот матч до победы. В первом периоде мы хорошо действовали без шайбы, но не совсем довольны тем, как распоряжались именно шайбой, как владели ею, - заявил Буше.

Наставник также отметил, что во втором периоде команда повторила типичную для себя ошибку: после выхода вперед с большим отрывом игроки немного расслабились, снизили активность, перестали наносить броски и играть в силовой манере.В результате соперник смог создать отдельные моменты, а сами хоккеисты допускали потери и удаления, что могло привести к проблемам и саботировать игру команды.

Тем не менее, между периодами тренер сумела перестроить команду, и в третьем отрезке «Авангард» вернулся к своему стилю, уверенно провел заключительные двадцать минут и довел матч до победы.

Напомним, что перед матчем Буше сообщил о травме одного из ключевых нападающих омичей - Ивана Игумнова.