В «Авангарде» травмировался еще один важный нападающий

Об этом заявил главный тренер «ястребов» в предматчевом интервью.

Сегодня, 1 февраля, перед матчем с московским «Динамо» главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил о травме нападающего Ивана Игумнова. По словам наставника «ястребов», повреждение носит незначительный характер.

– У Ивана небольшое повреждение, мы решили его поберечь и дать новичкам возможность почувствовать игровой ритм. Если бы сегодня был матч плей-офф, Игумнов вышел бы на лед, – отметил главный тренер.

Напомним, ранее в начале года в матче против казанского «Ак Барса» травму получил нападающий Александр Волков. Как подчеркивал наставник команды, форварда грязно атаковали в спину. По словам генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина, ожидать возвращения игрока можно не ранее середины марта.

