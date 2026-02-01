Шесть побед подряд: «Авангард» проверит на прочность кризисное «Динамо»

Команды подходят к очному матчу в разной форме.

Сегодня, 1 февраля, «Авангард» проведет гостевую встречу с московским «Динамо». Игра состоится на льду «ВТБ Арены» и начнется в 20:00 по омскому времени.

В рамках КХЛ соперники встречались 42 раза, и пока преимущество остается за москвичами – 28 побед против 14. В текущем сезоне команды уже пересекались однажды, и тогда «ястребы» уверенно взяли верх, победив со счетом 7:4.

К очному противостоянию клубы подходят в разных игровых состояниях. «Динамо» проиграло восемь из двенадцати последних матчей, тогда как «Авангард», набрав отличную форму, выдал серию из шести побед подряд.