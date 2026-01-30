«Золотой» форвард «Авангарда» достиг важного рубежа в КХЛ

Дмитрий Рашевский провел 350 матчей в лиге.

Фото: hawk.ru

Вчерашний матч «Авангарда» против челябинского «Трактора» стал 350-м в КХЛ для нападающего омской команды Дмитрия Рашевского. Об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».

Свой дебютный поединок в лиге нападающий провел 24 декабря 2020 года против казанского «Ак Барса», отметившись ассистентским баллом.

Всего за карьеру в 350 играх чемпионата Рашевский набрал (101+101) 202 очка. Показатель полезности игрока равен +77, а штрафное время составляет 88 минут.

86 шайб Рашевский забросил в равных составах, 15 в большинстве, а 18 стали победными. Всего форвард сделал 806 бросков по воротам, 260 хитов, заблокировал 98 бросков и проводил в среднем на льду 14 минут и 27 секунд.