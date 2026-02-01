Свежая кровь «Авангарда»: омичи выпустят сразу двух новичков в матче с «Динамо»

Форварды займут ключевые позиции в третьем и четвертом звене команды.

12 канал

Сегодня, 1 февраля, омский «Авангард» проведет выездной матч с московским «Динамо». После подписаний перед дедлайном команда внесла изменения в состав, и в игре будут задействованы два новичка – Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

В защите изменений нет, привычные сочетания остаются на месте. Первое звено составляют Наиль Якупов, Майкл Маклауд и Эндрю Потуральски. Во втором звене сыграют Константин Окулов, Василий Пономарев и экс-динамовец Дмитрий Рашевский.

Новичок Кирилл Пилипенко выйдет в третьем звене, где будет действовать вместе с Николаем Прохоркиным и Михаилом Котляревским. В четвертом звене сыграют Игорь Мартынов и Джованни Фьоре, а центральным нападающим станет второй новичок команды – экс-форвард ЦСКА Кирилл Долженков.

В состав не попал Иван Игумнов, который остался вне заявки.

Напомним, ранее главный тренер омичей Ги Буше заявлял, что не будет оказывать такое большое давление на новичков и даст им время адаптироваться.