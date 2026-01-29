Стало известно, сколько еще будут «беречь» новичков «Авангарда»

Сейчас новые игроки адаптируются и «раскладывают вещи в раздевалке».

Фото: hawk.ru

Сегодня, 29 января, после матча «Авангарда» с «Трактором» главный тренер «ястребов» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции рассказал о сложностях ввода в команду новичков. Напомним, что совсем недавно к «Авангарду» присоединились форварды Кирилл Долженков и Кирилл Пилипенко.

Как рассказал главный наставник, провели с командой одну тренировку, поэтому выпускать их на лед сейчас тренерский штаб не собирается.

– Другим ребятам требуются месяцы чтобы освоиться. Мы не хотим оказывать такое большое давление на наших новичков, – рассказал главный тренер.

Сейчас новички адаптируются. По словам тренера, им нужно овладеть большим количеством знаний и умений, прежде чем полноценно влиться в команду. Буше также отметил, что переход их клуба в клуб – «это всегда стресс для игрока, даже если он очень рад».

– В любом случае это будет стрессовая ситуация для тебя. Ты приходишь в новый коллектив, у тебя новые партнеры по команде, у тебя новая атмосфера в целом. Все другое: тебе нужно привыкнуть, нужно освоиться, получить экипировку, разложить вещи в раздевалке, – объяснил Буше.

Также главный наставник отметил, что новичков двое, а место в составе только одно. Если брать обоих, то кого-то придется «оставить за бортом».