В Омске компания из Ингушетии затягивает строительство детской инфекционки

Омский губернатор признал, что возведение трех важных объектов для детей идет с отставанием от сроков.

Фото: телеграм-канал Александра Рашко

Сегодня, 31 января, на строительном штабе губернатор Виталий Хоценко сделал сенсационное заявление о затягивании сроков строительства важных детских объектов.

В частности, речь идет о школе в микрорайоне Ясная Поляна, детском саде на улице Завертяева и детском инфекционном стационаре на улице Перелета.

– Сейчас темпы на площадках недостаточные. От подрядчиков требуется увеличение количества строителей и строгое соблюдение графика. Все три объекта имеют важное социальное значение. Держим их на особом контроле, – сказал Хоценко.

Отметим, что строительство детского инфекционного стационара на 300 коек на ул. Перелета в Омске возобновлено новым подрядчиком «Русстрой» из Ингушетии в конце 2025 года. Контракт рассчитан до конца 2027 года. Предыдущий застройщик, Военно-строительная компания (ВСК), сорвал сроки возведения объекта в 2024–2025 гг. Прокуратура потребовала вернуть средства, выделенные компании на стационар. Речь идет о 6,3 млрд рублей.

Тот же подрядчик, «Русстрой», возводит сейчас школу в Ясной Поляне. В конце 2025 года компанию обязали заплатить 973 тысячи рублей за ненадлежащее исполнение обязательств. С прежним подрядчиком расторгли контракт из-за срыва сроков.

Детский сад на улице Завертяева строит также «Русстрой» на 561,7 млн рублей. Учреждение должны завершить до 20 июля 2027 года.