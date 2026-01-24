Компанию, строящую школу в Ясной Поляне Омска, оштрафовали почти на миллион

Причиной стало ненадлежащее исполнение обязательств.

Прокуратура Омской области

В конце 2025 года в Омске оштрафовали подрядчика, который строит школу в Ясной Поляне. ООО «Русстрой» из Ингушетии обязали заплатить 973 тысячи рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

Строить в 2023 году школу начинал другой подрядчик – ООО «Капитал Развитие». Однако он не укладывался в сроки и власти расторгли контракт. В 2025 году контракт заключили с ООО «Капитал Развитие». Уже в конце августа 2025 года подрядчика оштрафовали в первый раз. Причина была та же, что и в последний раз.

Отметим, что планируется завершить строительство школы к концу февраля 2027 года. Ее смогут посещать 1122 ребенка.