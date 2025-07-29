Объект достроят на год позже первоначального срока.

Определен подрядчик завершения строительства детского инфекционного стационара на улице Перелета, рядом с БСМП № 1 в Омске. Государственный контракт заключен с ингушской компанией «Русстрой».

Эта же компания занимается возведением школ в Серебряном Береге и Ясной Поляне.

Медучреждение предназначено для оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детям до 7 лет с различными инфекциями. В пятиэтажном лечебном корпусе с подземным этажом разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение для болеющих воздушно-капельными инфекциями, отделение ОРЗ, отделение для детей с нейроинфекцией, отделение для детей с кишечными инфекциями, приемное отделение, лаборатории и кафедра детских инфекционных болезней. Лечебный корпус будет соединен с пищеблоком и прачечной крытыми переходами.

Инфекционный стационар начинала возводить в 2023 году Военно-строительная компания Минобороны России. С ней заключили контракт на 6,3 млрд рублей. Но в итоге подрядчик сорвал сроки, с ним расторгли договор и сейчас через суд требуют вернуть 1,3 млрд рублей. А стационар, который никак не могут построить, обрел статус проблемного. Ориентировочно объект завершат в 2027 году. По данным прокуратуры, готовность объекта чуть меньше 9 процентов. Это в 4 раза меньше планируемого.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время визита в Омск премьер-министра Михаила Мишустина заявлял, что стационар планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. То есть на год позже предыдущего срока.