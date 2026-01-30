Омск-Информ
Омский «Авангард» может расстаться с двумя форвардами

По информации инсайдеров, фарм-клуб обменяет братьев Кожуховых.

Канадский наставник «Омских Крыльев» Луи Робитайл рассматривает возможность обмена близнецов Юрия и Ильи Кожуховых. Причиной недовольства специалиста стала недостаточная результативность спортсменов, сообщает канал «Хоккейная правда».

Напомним, Кожуховы присоединились к омскому клубу летом 2025 года, перейдя из красноярского «Сокола». За сезон Юрий Кожухов сыграл в 35 встречах, в которых набрал 14 очков и занял десятое место среди бомбардиров команды. Илья Кожухов за 30 матчей заработал шесть очков, расположившись на 16-й строчке рейтинга лучших бомбардиров клуба.

Компенсация «Соколу» за переход братьев в «Омские Крылья» составила 20 млн рублей.

