Братья Кожуховы будут выступать только за фарм-клуб.

Стало известно, сколько «Авангард» заплатил за Юрия и Илью Кожуховых. По данным хоккейного инсайдера Артура Хайруллина, компенсация «Соколу» составила 20 миллионов рублей.

Молодые форварды подписали односторонние контракты, согласно которым будут выступать только за «Омские Крылья» и не могут привлекаться к основной команде.

Напомним, что братья провели пять сезонов в системе красноярского «Сокола», в 2023 году дошли с командой до финала Кубка Петрова. В прошлом сезоне Юрий забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач, а Илья отличился 10 голами и 20 передачами в 63 играх.