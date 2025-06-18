Омск-Информ
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·Спорт

Юрий и Илья Кожуховы пришли из «Сокола», где играли вместе пять лет.

«Омские Крылья» подписали контракт с 25-летними близнецами Юрием и Ильей Кожуховыми, сообщает телеграм-канал «Арена Бреда». Форварды получили оффершит от омичей и подписали контракты с «ястребами». 

Братья отыграли в системе Красноярска пять сезонов и в 2023 году вместе с «Соколом» дошли до финала Кубка Петрова. 

В прошлом сезоне Юрий Кожухов провел 61 игру, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач. Илья, в свою очередь, сыграл на два матча больше, смог отличиться 10 раз и сделать 20 результативных передач. 

Напомним, что ранее состав «Омских Крыльев» покинул вратарь Арсений Ахметов. Игрок перешел в тульскую «Академию Михайлова».

Алексей Новиков
·Спорт

Юрий и Илья Кожуховы пришли из «Сокола», где играли вместе пять лет.

«Омские Крылья» подписали контракт с 25-летними близнецами Юрием и Ильей Кожуховыми, сообщает телеграм-канал «Арена Бреда». Форварды получили оффершит от омичей и подписали контракты с «ястребами». 

Братья отыграли в системе Красноярска пять сезонов и в 2023 году вместе с «Соколом» дошли до финала Кубка Петрова. 

В прошлом сезоне Юрий Кожухов провел 61 игру, забросил 11 шайб и отдал 16 голевых передач. Илья, в свою очередь, сыграл на два матча больше, смог отличиться 10 раз и сделать 20 результативных передач. 

Напомним, что ранее состав «Омских Крыльев» покинул вратарь Арсений Ахметов. Игрок перешел в тульскую «Академию Михайлова».

Алексей Новиков