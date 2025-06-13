Помощник генменеджера омичей Михаил Бирюков ранее помогал собирать состав туляков.

Сегодня, 13 июня, стало известно, что вратарь «Омских крыльев» Арсений Ахметов переходит в тульскую «Академию Михайлова». Об этом сообщается в телеграм-канале «Трансферы ВХЛ | ХОККЕЙ».

Голкипер провел в составе фарм-клуба два сезона. В сезоне-2022/2023 он сыграл 31 матч, одержал 8 побед и потерпел 17 поражений. При этом коэффициент надежности составил 3,08. Далее нападающий перешел в ХК «Арлан», где стал чемпионом Казахстана. В прошлом сезоне Ахметов вернулся в стан «крыльев», провел 42 игры, выиграл 13 матчей и проиграл 23, с коэффициентом надежности 3,45.

Напомним, что недавно в клуб пришел помощник генерального менеджера Михаил Бирюков, который ранее участвовал в комплектовании состава «Академии Михайлова».