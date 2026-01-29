В Омске сенсационно сорвалось назначение директора «Облводопровода»

Альфред Бекшенев, по данным инсайдеров, отказался подписывать трудовой договор.

Сенсация случилась в среде омских ресурсников. По данным «Нового Омска», ссылающегося на свои источники, назначение руководителя в «Омскоблводопроводе» не состоялось.

Основной кандидат на этот пост Альфред Бекшенев не стал подписывать трудовой договор с компанией. Организация находится на балансе областного минимущества. Причина такого решения не называется.

При этом место постоянного руководителя вакантно с декабря прошлого года. Когда эту должность покинул Дмитрий Зярко, трудившийся в данном качестве с февраля 2025 года. Специалист успел поработать первым заместителем мэра Томска, а до этого – главой администрации Ленинского округа Омска.

Сейчас «Омскоблводопровод» временно возглавляет заместитель директора по безопасности Евгений Вольф.