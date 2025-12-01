Омск-Информ
В «Омскоблводопровод» назначили гендиректора из приюта для животных

Этот пост займет Евгений Вольф.

Дмитрий Зярко покидает пост гендиректора АО «Омскоблводопровод». Как сообщает «Новый Омск», сегодня он объявил об этом коллективу.

Новым гендиректором назначили Евгения Вольфа. Отметим, что Вольф с сентября 2023 года возглавлял муниципальный приют для животных, а до этого работал в силовых структурах.

Напомним, АО «Омскоблводопровод» принадлежит министерству имущества Омской области. Зярко руководил предприятием девять месяцев, после того как ушел с поста первого вице-мэра Томска. А с мая 2020 года по декабрь 2024-го АО «Омскоблводопровод» возглавлял Дмитрий Кремер.

