Стало известно о состоянии омской школьницы, выпавшей из окна

Девочка находится в реанимации.

omskinform.ru

В омском минздраве рассказали о состояний школьницы, которая вчера, 25 января, выпала из окна многоэтажки в городке Нефтяников. Ее подруга не пережила падения и скончалась до прибытия медиков.

Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, ее состояние стабильно тяжелое.

– Ребенок получил многочисленные травмы различной степени тяжести, находится в реанимации под наблюдением врачей, состояние стабильно тяжелое, получает в полном объеме все необходимое лечение, – сообщили в минздраве.

Напомним, что трагедия случилась 25 января, на улице Пригородной. По словам свидетелей, обе девочки учились в седьмом классе школы № 123. Одна из них погибла на месте, вторую госпитализировали.

Ранее сообщалось, погибшая писала о желании уйти из жизни. У погибшей также были найдены стихи о смерти в социальных сетях.