В «Авангарде» раскрыли, смогут ли реанимировать игру нового «забивного» форварда

В Омске готовы дать нападающему шанс.

Фото: severstalclub.ru

В омском «Авангарде» считают, что новый нападающий Кирилл Пилипенко способен вернуться на высокий уровень, несмотря на не самый удачный текущий сезон. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Алексей Сопин, комментируя ожидания от новичка команды.

- Он провел действительно два очень сильных сезона в «Северстали». В этом, может быть, не все пошло по плану. Это же зависит от многих моментов: от тренерских задач, от партнеров. Это такие детали, нюансы. Какие-то мы знаем, какие-то не знаем, что происходило внутри, в раздевалке, - отметил генменеджер «ястребов».

Сопин подчеркнул, что переход в «Авангард» может стать для Пилипенко важным и позитивным опытом. В Омске готовы помочь хоккеисту, но в клубе не скрывают, что многое будет зависеть и от самого игрока.

- Я думаю, что для него это будет положительный опыт. Но мы можем помочь общением, разговорами, дополнительным шансом для него. Опять же, это новый вызов для него, новая система, новый тренер, новые партнеры и другой уровень организации. Тут от него тоже многое зависит - сможет он вернуться на былой высокий уровень или смирится с этим уровнем, и попробует после сезона искать какие-то другие варианты, - добавил генеральный менеджер омской команды.

Сопин подытожил, что за время в «Северстали» форвард стал зрелым и опытным игроком. Однако иногда даже состоявшимся хоккеистам требуется выход из зоны комфорта и новый вызов в другой организации, на ином уровне ответственности и требований.

Отметим, что Пилипенко прибудет в Омск утром 27 января. Генеральный менеджер намерен лично обсудить с игроком, генеральным директором и главным тренером «Авангарда» все ключевые моменты и ожидания. В клубе рассчитывают, что Пилипенко сумеет закрыть дефицит нападающих.