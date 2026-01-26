В «Авангарде» раскрыли детали ухода не оправдавшего себя звездного форварда

Игрок не играл с марта, отстал от команды и так и не смог наверстать упущенное.

hawk.ru

В омском «Авангарде» прокомментировали причины ухода нападающего Клима Костина, который стал одним из самых обсуждаемых трансферов в клубе в этом сезоне. По словам генерального менеджера Алексея Сопина, расставание с игроком далось организации нелегко, но в итоге стороны пришли к взаимному решению.

- Расставание правда было достаточно тяжелое, болезненное. Так получилось. Иногда не все идет по плану, как мы хотим. Наверное это было обоюдное решение - искать какие-то варианты для продолжения его карьеры, - поделился генменеджер «ястребов».

Сопин также отметил, что руководство ожидало от Костина большего, однако он, по всей видимости, чувствовал себя в команде неуютно и не мог полноценно встроиться в коллектив.

- Климу здесь было неуютно, некомфортно. Не знаю, по каким причинам. Может быть, не его команда, не его тренер, не его организация. Мы, конечно, тоже ждали от Клима большего, поэтому здесь было обоюдное решение, - добавил генеральный менеджер.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше также заявил, что был готов продолжать работать с Костиным до конца сезона и не имел к нему претензий. Однако, по его мнению, проблема заключалась в длительном простое игрока: Костин не выходил на лед с марта, и вернуть игровую форму оказалось крайне сложно.

- Я готов был тренировать Клима до самого конца сезона. Абсолютно никаких проблем и претензий у меня к нему не было. Единственное, что он не играл с марта и, естественно, сколько бы ты ни тренировался, игровую форму ты можешь набирать только через матчи. Если ты три месяца пропустил, то очень сложно нагнать, порой даже невозможно. И я об этом Климу говорил. Потому что все твои партнеры по команде продолжают прогрессировать, а тебе необходимо нагонять и нагонять, идти в два раза быстрее, чтобы с ребятами сравняться, - подчеркнул Буше.

По словам канадского специалиста, чтобы выходить в основном составе, нужно показывать, что ты лучше тех, кто уже играет, и быть готовым «выгрызать» место.