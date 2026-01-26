В Омске снова ищут подрядчика на снос бывшего санатория «Рассвет»

В Омске снова объявили конкурс на выбор подрядчика для демонтажа комплекса зданий санатория «Рассвет». Это уже вторая попытка компании GloraX найти исполнителя. Предыдущая заявка, опубликованная в декабре, не завершилась заключением контракта.
Задачи победителя тендера не отличаются от предыдущих: необходимо будет демонтировать пятиэтажное здание профилактория с пристройками, снести лечебный корпус санатория, разобрать подземные конструкции, убрать лестницы вокруг зданий и фундамент подпорной стенки.
Все металлоконструкции будут разобраны с сохранением материала и нарезкой, а строительные конструкции, которые не подлежат использованию, вывезут на лицензированные полигоны для утилизации.
Тендер продлится всего сутки. Заявки принимаются 26 января.
Федеральный девелопер «GloraX Заозерная» планирует построить на правом берегу Иртыша элитный ЖК. Для реализации проекта требуется освободить территорию, где сейчас стоят здания бывшего санатория «Рассвет». В планах – строительство 11 домов высотой до 24 этажей с 2677 квартирами общей площадью 117,6 тыс. кв. м. Проект рассчитан на 3,9 тысячи жителей и должен быть завершен к 2031 году.