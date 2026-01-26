В Омске снова ищут подрядчика на снос бывшего санатория «Рассвет»

На освобожденной территории планируют построить элитный комплекс.

Пресс-служба GloraX

В Омске снова объявили конкурс на выбор подрядчика для демонтажа комплекса зданий санатория «Рассвет». Это уже вторая попытка компании GloraX найти исполнителя. Предыдущая заявка, опубликованная в декабре, не завершилась заключением контракта.

Задачи победителя тендера не отличаются от предыдущих: необходимо будет демонтировать пятиэтажное здание профилактория с пристройками, снести лечебный корпус санатория, разобрать подземные конструкции, убрать лестницы вокруг зданий и фундамент подпорной стенки.

Все металлоконструкции будут разобраны с сохранением материала и нарезкой, а строительные конструкции, которые не подлежат использованию, вывезут на лицензированные полигоны для утилизации.

Тендер продлится всего сутки. Заявки принимаются 26 января.