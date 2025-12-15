В Омске готовятся снести бывший санаторий «Рассвет»: объявлен конкурс

Тендер объявил застройщик микрорайона.

Пресс-служба GloraX

Федеральный девелопер GloraX, занимающийся застройкой территории на правом берегу Иртыша, за остановкой «СибАДИ», объявил аукцион на снос бывшего санатория «Рассвет». В обязанности подрядчика войдет также вывоз строительного мусора. Ранее объект принадлежал бывшей снохе первого омского губернатора Нателе Полежаевой.

Как явствует из документов к аукциону, на которые ссылается «Омскрегион», планируется снести пятиэтажный корпус с двухэтажной пристройкой, лечебный корпус, подземные сооружения, фундамент подпорной стенки и лестницы вокруг здания.

После чего подрядчику потребуется выполнить рецикл дробилкой демонтированных строительных конструкций, кроме металлических, на фракции с дальнейшим складированием на площадке для применения под строительные нужды. Все металлические конструкции демонтируются с сохранением материала и нарезкой. Ненужный строительный мусор вывезут и разместят на специальных полигонах для таких отходов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 19 декабря.

При этом одноэтажное дореволюционное здание предполагается сохранить.

Новый жилой комплекс построит федеральный девелопер «GloraX Заозерная». Планируется возвести к 2031 году 11 домов высотой до 24 этажей с 2677 квартирами общей площадью 117,6 тыс. кв. м на 3,9 тыс. жителей. Соответствующий договор был заключен в августе нынешнего года.

Предполагается, что инвестор дополнительно потратит 700 млн рублей на строительство образовательного комплекса с детским садом на 100 мест и школой на 240 мест до 2030 года. На благоустройство набережной компания готова потратить еще 800 млн рублей.