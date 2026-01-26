Новичков «Авангарда» «обкатают» в матче против «Адмирала» в Омске

Это будет третья игра с дальневосточниками в сезоне.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 25 января, в Омске состоится матч «Авангарда» против «Адмирала» из Владивостока. Игра состоится на «G-Drive Арене» в 19:30.

Напомним, что это уже третий матч омичей и дальневосточников в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Первый матч закончился победой «ястребов» (6:1), а второй – поражением в овертайме (1:2).

Напомним, что накануне в «Авангарде» изменился состав. Клим Костин теперь играет в ЦСКА. Заменили его двухметровым форвардом Кириллом Долженковым. Чуть раньше к «ястребам» присоединился один из лучших нападающих прошлого сезона Кирилл Пилипенко.

Однако выйдут ли новички на лед сегодня, омичи узнают лишь после объявления состава.