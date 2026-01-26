Для омских ТЭЦ закупят угля на 23 млрд рублей

Перевод теплоцентралей на газ стоит ждать только в следующем десятилетии, а пока трубы будут коптить небо над Омском.

Фото: t.me/HocenkoVP

В 2026 и 2027 годах АО «ТГК-11» планирует потратить до 23,2 млрд рублей на закупку экибастузского каменного угля, который используется в качестве топлива для омских ТЭЦ.

Согласно опубликованным планам-графикам закупок, компания планирует приобрести в общей сложности 10,5 тыс. тонн угля. Крупнейшая закупка, на 3,885 тыс. тонн, будет осуществляться до 1 декабря 2027 года.

Отметим, что в 2026 году стоимость тонны угля варьируется от 2044 до 2145 рублей, а в 2027 году она составит 2371 рубль. Для сравнения, в 2025 году цена за тонну топлива составляла от 2039 до 2044 рублей.

Напомним, что проблему выбросов от топки теплоцентралей углем признал даже губернатор Омской области Виталий Хоценко, однако пока ТЭЦ переводить на газ не собираются: специалистам только предстоит разработать план 350-километровой газовой трубы.

По словам главы региона и руководства «ТГК-11», говорить о переводе на газ можно будет лишь в 2029–2030 годах.