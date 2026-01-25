Кричали «Помогите!»: стали известны детали утреннего пожара в омских Кузьминках

Плотная парковка автомобилей замедлила подачу воды.

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск!»

Стали известны новые подробности утреннего пожара в многоэтажке в Кузьминках. Об этом рассказали в «Ом1».

По словам очевидцев, огонь начался с балкона, а внутри квартиры в момент возгорания находился мужчина, который успел выбраться и предупредить соседей.

Предварительно рассматривается версия короткого замыкания как причина пожара, однако официальных выводов дознавателей МЧС пока нет. Жительница подъезда рассказала, что пожарные спасли ее соседку с детьми с 16-го этажа. Из-за густого дыма они не могли выйти самостоятельно и оказались на балконе, откуда доносились крики «Помогите!».

Жильцы добавили, что плотная и хаотичная парковка затруднила подъезд пожарных. Пока проезд не был расчищен, часть подачи воды велась с большого расстояния, что замедляло тушение огня.

После пожара лестничные марши и стены подъезда обледенели. Жильцы уже начали убирать лед и планируют собрать средства для оказания помощи пострадавшим соседям.

Напомним, ранее стало известно, что в пожаре пострадали пять человек. Одна из пострадавших находится в критическом состоянии с ожогами 85 % тела.