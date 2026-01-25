Трагедия в Омской области: пожар в частном доме унес жизни матери и сына

Возможная причина возгорания – самодельный обогреватель.

Фото: пресс-служба МЧС

СУ СК России по Омской области начал проверку после ночного пожара в селе Тургеневка.

По предварительным данным, в старом доме на улице Школьной погибли 93-летняя женщина и ее 69-летний сын. Осмотр места происшествия и показания очевидцев указывают на возможную причину возгорания – неисправность самодельного электрообогревателя.

В ходе проверки установят все обстоятельства и причины случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Следователи призывают жителей региона быть внимательными при использовании бытовых электроприборов и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

