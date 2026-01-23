Мэрия Омска проиграла суд по «сползающему» в Иртыш ЖК

Участки под многоэтажками в затоне реки оставили застройщику.

В среду, 21 января, Арбитражный суд Омской области вынес решение по резонансному спору вокруг земель на берегу Иртыша. Суд отклонил иск городского департамента имущественных отношений к предпринимательнице Олесе Пуро и ООО «СЗ «ЖК «Зеленый остров», сообщает «СуперОмск».

Муниципалитет настаивал на признании права собственности ответчиков на объект отсутствующим. Однако суд встал на сторону застройщика.

Напомним, жилой комплекс, возведенный на территории бывшего судоремонтного завода на улицы 1-я и 2-я Затонская, оказался в центре скандала летом прошлого года. Из-за разрушения старой причальной стенки грунт под новостройками начал осыпаться, а сам ЖК фактически стал «сползать» в Иртыш. Попытки застройщика укрепить берег строительным мусором не увенчались успехом.

Живущие рядом омичи тоже были не в восторге от такой стройки. Как заявили жильцы близлежащих домов, от этой стройки стены шли трещинами, а в квартирах невозможно было находиться из-за шума.