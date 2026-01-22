Омск-Информ
Экономика/Бизнес

«Нам уже хватит»: предприниматели раскрыли причину продажи бани «Ирония судьбы» в Омске

Действующая баня продается как рентабельный бизнес с командой сотрудников.

«Омск-информ» узнал причину продажи банного комплекса «Ирония судьбы» на улице Комкова. Объявление о его продаже появилось накануне. Как объяснили владельцы заведения, они готовы расстаться с активом из-за своего почтенного возраста.

– Действительно, продается действующий рентабельный бизнес, помещение в собственности. Нам уже хватит – возраст 60+, – поделились хозяева комплекса.

Объект представлен как действующий рентабельный бизнес: помещение находится в собственности, оснащено всем необходимым для работы и не требует капитальных вложений. Действующая команда сотрудников готова продолжить работу с новым владельцем. Бизнес оценили в 34 млн рублей.

Ранее в Омском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Ребровка», которую, как подчеркнули владельцы, можно использовать под индивидуальное жилищное строительство.

