Можно под жилье: под Омском продают коттеджную базу отдыха с бильярдом

Продавец оценил бизнес в 14 млн рублей.

Фото: omsk.cian.ru

В Омском районе Омской области выставили на продажу базу отдыха «Ребровка». Информация появилась на популярном сайте объявлений.

Объект представляет собой комплекс на участке площадью 3,4 гектара. На территории размещены основной двухэтажный коттедж площадью 139 кв. м и четыре гостевых дома. Во всех зданиях подведены газ и вода, установлены индивидуальные котлы отопления и санузлы.

На территории базы работают две бани, одна из которых с бассейном и бильярдом, оборудованы две мангальные площадки на 25 и 100 гостей. Также на заднем дворе находятся хозпостройки, большой гараж и свободная площадь для огорода или застройки.

Продавец уточнил, что бизнес работает и имеет постоянных клиентов. Базу владелец оценил в 14 млн рублей. Однако потенциальный покупатель может использовать землю и под индивидуальное жилищное строительство.