·Экономика/Бизнес

В Омске продают баню «Ирония судьбы»

Комплекс надеются реализовать вместе с сотрудниками и клиентской базой.

В Омске выставили на продажу банный комплекс «Ирония судьбы» на улице Комкова. Предложение появилось на сайте объявлений «Авито».

В объявлении указано, что комплекс как действующий бизнес оснащен всем необходимым для работы, не требует капитальных затрат и продается вместе с действующей командой сотрудников. Стоимость объекта владелец оценил в 34 млн рублей.

– Возможность сделать вход на обе стороны здания, перевод в жилое помещение, использование для сдачи в аренду, рядом парковка, школа, жилые дома, оживленный пешеходный трафик, – перечисляются достоинства предложения в объявлении.

Заявлено, что в комплексе сделан качественный ремонт, в данный момент помещения используются как 5 номеров с двумя бассейнами, полностью действующие, со своей клиентской базой.

