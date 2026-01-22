Из-за аномальных морозов Омск сковали многокилометровые пробки

На дорогах города произошло около десятка аварий.

omskinform.ru

Сегодня утром из-за морозов Омск парализовали пробки. По данным 2ГИС, на дорогах зафиксировано около десяти аварий. Столкновения произошли во всех округах города.

Особо сложная ситуация сложилась на улице Красный Путь в сторону центра. Начиная с остановки «Дворец творчества» до «Библиотеки им. Пушкина» дорожная карта окрасилась в красный.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, аномально холодная погода задержится в регионе как минимум до 25 января. Сегодня температура воздуха установится в районе –23...–28 °C, по северу похолодает до –33 °C.