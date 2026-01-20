Омск-Информ
·Общество

На Омскую область надвигается вторая волна трескучих морозов

Аномальные холода простоят до 25 января.

Жителей Омска и Омской области предупредили о резком похолодании. Как сообщает Обь-Иртышское УГМС, с завтрашнего дня, 21 января, в регионе установится аномально холодная погода, которая продлится как минимум пять дней, до 25 января.

Согласно официальному прогнозу, местами по области ударят сильные морозы.

– Ожидается опасное явление – аномально холодная погода (со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 °C и более, местами сильный мороз. Минимальная температура воздуха –30…–35 °C, местами до –40 °C и ниже, – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня днем температура воздуха в Омской области установится в районе –15...–20 °C, по северо-востоку похолодает до –25 °C. Ночью по северу региона похолодает до –27...–32 °C.

