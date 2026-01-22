В Омск нагрянут морозы до -42 градусов

В регионе возможен снег.

Фото создано при помощи ИИ

По данным Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 22 января, в Омской области ожидается -23...-28 градусов. В северной части региона температура и вовсе может опуститься до -33.

К ночи ожидается еще большее похолодание - до -31...-36 градусов. На севере региона может быть до -42 градусов.

Местами синоптики обещают слабый снег. Порывы ветра могут достигать 8 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске днем будет -24...-28 градусов. К вечеру похолодает до -30. Осадков не ожидается. Скорость ветра не превысит 6 м/с.