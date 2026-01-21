Прокуратура начала проверку из-за массового отключения тепла в Омске

Последствия будут ликвидировать до ночи.

Фото: t.me/prok_omsk

Прокуратура начала проверку в отношении «Омск РТС» из-за массового отключения тепла в Ленинском округе Омска. Из-за крупной аварии на трубопроводе в районе ТЭЦ-2 жители микрорайона Привокзального, проспекта Маркса и улицы Академика Павлова остались без отопления.

Специалисты «Омск РТС» уже приступили к устранению аварии. Ремонт планируется завершить сегодня до 23:00.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации, в том числе полноте и своевременности устранения повреждений. Ход ликвидации аварии ведомство поставило на контроль.