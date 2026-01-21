В районе ТЭЦ-2 в Омске в лютые морозы случилась крупная авария

Из-за нее похолодало в детских садах.

Сегодня в районе ТЭЦ-2 в Омске произошла авария на сетях. Как сообщил на заседании комитета по вопросам ЖКХ в Горсовете главный инженер АО «Омск РТС» Сергей Мозгонов, дефект обнаружили не на самой ТЭЦ, а в ее контуре на Привокзальной площади.

– Там аварийные работы проводятся, затем будут проводиться ремонтные работы, – сообщил главный инженер АО «Омск РТС».

Он также добавил, что это первая авария на сетях РТС, которая произошла этой зимой. Остальные повреждения выявляли при испытаниях во время подготовки к зиме.

Первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков отметил, что эта авария повлияла на отопление детских садов и школ. Однако подробности пока неизвестны.

Завершить ремонт РТС планирует сегодня до 23:00. Отметим, что сейчас столбик термометра стремится к -25 градусом, ночью температура воздуха опустится до -33 градусов.