·Общество

В Омске срочно устраняют последствия крупной «тепловой» аварии

Работы завершат до 23:00.

Специалисты «Омск РТС» приступили к устранению аварии на трубопроводе, произошедшей сегодня ночью в районе Привокзальной площади.

Как уточнили в пресс-службе компании, был поврежден участок сети, обслуживаемый ТЭЦ-2.

– Участок трубопровода отключен. Часть тепловой нагрузки оперативно переведена с теплоисточника ТЭЦ-2 на ТЭЦ-5. На месте работает бригада специалистов АО «Омск РТС» численностью 17 человек, задействовано 11 единиц техники, – сообщили в компании.

На момент восстановительных работ в нескольких объектах поблизости отключили отопление. Ранее сообщалось, что завершить ремонт РТС планирует сегодня до 23:00. 

