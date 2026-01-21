Омичке, «разводившей» сирот на миллионы, вынесли приговор

Женщина проведет в колонии шесть лет.

Фото: t.me/prok_omsk

Куйбышевский районный суд Омска признал 57-летнюю Фатиму Яминову виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что обвиняемая похитила у детей-сирот, имеющих врожденные психические заболевания, 13 млн рублей.

Напомним, что Яминова знакомилась с детьми под предлогом оказания помощи, покупала им еду и вещи, устраивала их после выпуска жить у себя в съемной квартире. Попутно осужденная узнавала у них о банковских реквизитах и имуществе.

– В одном случае она убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а вырученные денежные средства присвоила, – рассказали в прокуратуре.

В период с января 2017 года по декабрь 2023 года омичка похитила у шестерых выпускников почти 13 млн рублей.

В ходе рассмотрения уголовного дела в суде женщина скрылась, была объявлена в федеральный розыск, а после установления местонахождения была заключена под стражу.

Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, омичку обязали в полном объеме возместить потерпевшим причиненный ущерб.