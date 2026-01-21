Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области нашли новые очаги бешенства

В двух районах региона объявили карантин.

В Омской области снова обнаружили очаги бешенства среди животных. Заражения нашли в селе Сухое Горьковского района и деревне Клаус Москаленского района, сообщает Главное управление ветеринарии региона.

В связи с угрозой распространения инфекции в населенных пунктах вводится карантин сроком до 22 марта 2026 года. В зоне ограничений будут действовать специальные ветеринарные и профилактические меры.

Напомним, что ранее карантин уже действовал на нескольких территориях области и в Омске. Сначала меры затронули село Новотроицк, поселок Андреевский, Тюкалинск и Кировский округ Омска, а затем – село Новопокровка, деревню Согру, село Князево и деревню Ротовку.

·Общество

В Омской области нашли новые очаги бешенства

В двух районах региона объявили карантин.

В Омской области снова обнаружили очаги бешенства среди животных. Заражения нашли в селе Сухое Горьковского района и деревне Клаус Москаленского района, сообщает Главное управление ветеринарии региона.

В связи с угрозой распространения инфекции в населенных пунктах вводится карантин сроком до 22 марта 2026 года. В зоне ограничений будут действовать специальные ветеринарные и профилактические меры.

Напомним, что ранее карантин уже действовал на нескольких территориях области и в Омске. Сначала меры затронули село Новотроицк, поселок Андреевский, Тюкалинск и Кировский округ Омска, а затем – село Новопокровка, деревню Согру, село Князево и деревню Ротовку.