Окулов объяснил провал «Авангарда» во втором периоде матча с «Салаватом Юлаевым»

Форвард связал неудачный второй период с потерей концентрации и расслабленностью.

Фото: hawk.ru

Форвард «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал неудачный второй период в матче с «Салаватом Юлаевым». По словам нападающего, встреча получилась зрелищной и динамичной, а омичи уверенно начали игру, уже в первом периоде забросив три шайбы.

– Хорошая, интересная, активная игра. Здорово начали, в первом периоде забили хорошие голы, повели 3:0. Во втором периоде действовали несолидно, неграмотно, упустили преимущество. Надо было где-то потерпеть, забить свои голы, но дали сопернику вздохнуть, шанс отыграться. Однако в перерыве отлично поговорили, обсудили ошибки, третий период сыграли правильно и довели до победы, – цитирует Окулова «Чемпионат».

Во втором игровом отрезке команда допустила серьезные ошибки и упустила преимущество. Причиной неудачного периода, по словам Окулова, стали потеря концентрации и преждевременная расслабленность. Он подчеркнул, что при правильной командной игре команда могла увеличить преимущество.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше резко раскритиковал действия подопечных, заявив, что во втором периоде они играли на уровне любителей. После матча Буше также резко высказался о стычках на льду, сравнив их с «драками дамскими сумочками».