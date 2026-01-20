«Играли на уровне любителей»: Буше прошелся по «Авангарду» после победы над Уфой

Главный тренер «ястребов» заявил, что команду спасла привычка выигрывать.

Фото: hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2 отметил, что команда не оправдала ожиданий во втором периоде. Тренер признал, что первый отрезок был проведен «очень здорово», однако во втором омичи показали хоккей на любительском уровне.

- Сказал бы так, что первый период мы очень здорово провели, однако во втором периоде играли, скажем так, на уровне любителей. И парадоксальный момент, что бывают такие матчи, когда ты доволен игрой, но проигрываешь, а бывает так, что ты выигрываешь, но игрой совершенно недоволен, как было и сегодня, - поделился наставник.

Буше также подчеркнул, что после слабого второго периода команда не стала вносить кардинальных изменений. По его словам, ключевым фактором стала «привычка выигрывать». Тренер отметил, что «Авангард» хорошо понимает свои игровые сочетания и схемы, поэтому игроки просто вернулись к привычной работе на льду.

Напомним, что следующую игру омичи проведут в Екатеринбурге на «УГМК Арене». Матч начнется в 20:00 по омскому времени.